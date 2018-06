Cleveland (AFP) Die kleine Tochter der jahrelang in Cleveland gefangengehaltenen Amanda Berry ist das leibliche Kind des hauptverdächtigen Entführers. DNA-Tests hätten ergeben, dass Ariel Castro der Vater der Sechsjährigen sei, erklärte der Justizminister des Bundesstaats Ohio, Mike DeWine, am Freitag. In dem Fall prüft die Staatsanwaltschaft derzeit, die Todesstrafe für Castro zu fordern.

