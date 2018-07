New York (AFP) Sieben Jahre nach dem offiziellen Spatenstich hat das neue World Trade Center in New York seine Spitze erhalten und ist damit das höchste Gebäude auf der westlichen Erdhalbkugel. Wo am 11. September 2001 die alten Zwillingstürme zerstört wurden, ragt seit Freitag das One World Trade Center mit 541 Metern in die Höhe. Die Montage des letzten, allein 124 Meter hohen Turmelements wurde live im Fernsehen übertragen. Der auch Freedom Tower (Freiheitsturm) genannte Wolkenkratzer ist das neue Juwel von Manhattan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.