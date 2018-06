Islamabad (dpa) - Überschattet von Gewalt ist der Wahlkampf in der südasiatischen Atommacht Pakistan zu Ende gegangen. Die Kandidaten mussten ihre Kampagnen nach den Vorgaben der Wahlkommission um Mitternacht beenden. Heute sind mehr als 86 Millionen Pakistaner aufgerufen, ein neues Parlament in Islamabad zu wählen. 272 Sitze stehen zur Wahl. Der regierenden Volkspartei PPP von Präsident Asif Ali Zardari droht eine verheerende Niederlage. Es ist das erste Mal, dass eine zivile Regierung in Pakistan die Macht an eine demokratisch gewählte Nachfolgeregierung abgibt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.