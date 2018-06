Kairo (AFP) Die ägyptischen Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben Vorbereitungen einer Terrorgruppe für einen Selbstmordanschlag auf eine westliche Botschaft im Land gestoppt. Die Zelle mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida habe mehrere Ziele angreifen wollen, die Pläne für einen Selbstmordanschlag seien so gut wie abgeschlossen gewesen, sagte Innenminister Mohamed Ibrahim am Samstag auf einer Pressekonferenz in Kairo. Welche Botschaft im Visier der Terrorzelle war, sagte er nicht.

