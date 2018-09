München (dpa) - Zehntausende Fußballfans haben den deutschen Meister FC Bayern am Abend in München begeistert gefeiert. Nach einem Auto-Korso in die Innenstadt zeigte sich das Team von Trainer Jupp Heynckes mit der Meisterschale auf dem Rathausbalkon. Der Marienplatz war in ein rot-weißes Fahnenmeer getaucht. Der umjubelte Heynckes wollte den nach zuvor zwei titellosen Jahren "ausgehungerten" Fans nichts versprechen. Im Hinblick auf das große Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund sagte er: Sie würden alles daran setzen, das zu erreichen, wovon sie alle träumten!

