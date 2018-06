Leverkusen (SID) - Der neue Sportdirektor Dirk Dufner will das Team des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 komplett umbauen. "Das Bild der Mannschaft wird sich ein Stück weit ändern", sagte der Ex-Freiburger nach dem 1:3 am vorletzten Spieltag bei Bayer Leverkusen: "Es gibt ein bisschen was zu tun. Langweilig wird mir sicher nicht werden."

Dufner konkretisierte, man müsse "in der Innenverteidigung sicher was tun. Auf den Außenbahnen schauen wir uns auch um. Und im Sturm wissen wir noch nicht, ob wir nicht einen oder zwei Spieler abgeben, da müsste man dann sicher auch noch mal reagieren." Die Niedersachsen beenden diese Saison nach zuvor zwei Europa-League-Teilnahmen in Serie im Niemandsland der Tabelle.