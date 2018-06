Köln (SID) - Der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Kahn glaubt, dass eine mögliche Finalniederlage von Bayern München im Endspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund am 25. Mai (20.45 Uhr/live im ZDF und auf Sky) dem neuen deutschen Meister Schaden zufügen könnte. Bei kurzfristiger Betrachtung "könnte eine Niederlage für das Umfeld und die Spieler eine verheerende Wirkung entfalten", sagte Kahn dem Kölner Express: "Vor allem für die Spieler, die schon bei zwei Finalniederlagen dabei waren." Die Favoritenrolle der Münchner verschärfe zudem den Druck auf die Mannschaft "ganz erheblich".

Auch die Verschiebung der Kräfteverhältnisse in der Bundesliga sieht der 43 Jahre alte TV-Experte kritisch. "Tendenziell deutet sich ein weiteres Auseinanderklaffen der Schere zwischen Dortmund und dem FC Bayern auf der einen Seite und den anderen Vereinen an." Die Deutsche Fußball Liga (DFL) mache sich "Gedanken darüber, wie auch in Zukunft ein attraktiver Wettbewerb gewährleistet werden kann".