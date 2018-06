Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat am Samstag die Vertragsverlängerung seines Cheftrainers Jens Keller um zwei Jahre bis Mitte 2015 bestätigt.

"Wir sind überzeugt von seiner Arbeit, denn wir haben in den vergangenen Monaten trotz aller personellen Engpässe eine Weiterentwicklung unserer Mannschaft registriert", sagte Manager Horst Heldt auf der Homepage des Vereins. Am Vorabend hatte bereits Vereinschef Clemens Tönnies über die Vertragsverlängerung in mehreren Medien berichtet.

Zuvor waren eine Reihe von Kandidaten als mögliche Nachfolger für Keller gehandelt worden. Mit Namen wie Armin Veh, dem früheren Chelsea-Trainer Roberto di Matteo oder zuletzt Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg wurde spekuliert. Schalkes Sportvorstand Heldt hatte jedoch stets betont, Keller sei sein erster Ansprechpartner.

Der 42-Jährige hatte die Königsblauen am 16. Dezember vergangenen Jahres auf Platz sieben von Huub Stevens übernommen. Nach holprigem Start führte er die Mannschaft zuletzt zurück auf Platz vier und damit Richtung Champions-League-Qualifikation. Zwei Spieltage vor Saisonende hat Schalke drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften Eintracht Frankfurt.

"Entgegen vieler Widerstände, auch seitens der Öffentlichkeit, hat er unbeirrt und konsequent seine Linie verfolgt und Schalke 04 damit in der Bundesliga wieder auf Kurs gebracht", sagte Heldt, der Keller noch aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart kennt. Er bescheinigte dem ehemaligen Schalker B-Jugend-Trainer ein "schlüssiges Konzept, mit dem er nicht nur die Spieler, sondern auch alle Entscheidungsträger im Verein von sich und seiner Arbeit überzeugt hat".

Keller war als Profi für den VfB Stuttgart, 1860 München, den VfL Wolfsburg, den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt aktiv. In der Saison 2010/11 war er Cheftrainer des VfB Stuttgart.

