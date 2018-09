München (dpa) - Zehntausende Fußballfans haben den deutschen Meister FC Bayern am Abend in München begeistert gefeiert. Nach einem Auto-Korso in die Innenstadt zeigte sich das in der 50. Bundesligasaison überragende Team von Trainer Jupp Heynckes mit der Meisterschale auf dem Rathausbalkon. Der Marienplatz war in ein rot-weißes Fahnenmeer getaucht. Nach dem Champions-League-Finale in zwei Wochen in London gegen Borussia Dortmund und dem Pokalendspiel am 1. Juni in Berlin gegen den VfB Stuttgart könnten noch zwei weitere Titelfeiern der Bayern folgen.

