Guatemala-Stadt (AFP) Der ehemalige Machthaber von Guatemala, Efraín Ríos Montt, ist wegen Völkermords und Kriegsverbrechen am Freitag (Ortszeit) zu einer 80-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht in Guatemala-Stadt befand den 86-jährigen Angeklagten der Verantwortung für Massaker an Maya-Ureinwohnern während seiner Herrschaft in den Jahren 1982/83 für schuldig. Gegen das Urteil kann Ríos Montt Berufung einlegen.

