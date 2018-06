Teheran (AFP) Bei einem Erdbeben der Stärke 6,2 im Iran sind in der Nacht zum Samstag Rettungskräften zufolge ein Kind getötet und mindestens 20 weitere Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte befand sich das Zentrum des Bebens 85 Kilometer südöstlich der Stadt Minab in einer Tiefe von 36 Kilometern. In rund 70 Dörfern der abgelegenen Gebirgsregion im Süden des Landes seien Häuser schwer beschädigt worden, erklärte ein Behördenvertreter.

