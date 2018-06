Aachen (dpa) - Zwei Tage nach dem Amoklauf mit drei Toten und drei Verletzten bei Aachen schwebt der mutmaßliche Täter weiter in Lebensgefahr. Der 63-Jährige soll am Donnerstag mit einem Kleinkalibergewehr drei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt haben, bevor er sich selbst in den Kopf schoss. Hinweise, wonach psychische Probleme des Verdächtigen den Amoklauf verursacht haben könnten, bestätigte der Staatsanwalt nicht. Der Tatverdächtige liege nach wie vor im Koma, sein Zustand sei unverändert kritisch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.