Washington (dpa) - Ein bewaffneter Mann hat sich mit mehreren Kindern in einem Wohnhaus im US-Bundesstaat New Jersey verschanzt. Zuvor soll der Geiselnehmer die Mutter der Kinder getötet haben, die seine Partnerin war, berichten US-Medien. Spezialkräfte haben das mehrstöckige Wohnhaus in der Ortschaft Trenton umstellt, wie Polizeisprecher Stephen Varn sagte. Die Sicherheitskräfte verhandeln mit dem Geiselnehmer. Unklar ist noch, was die Motive des Mannes sind und wie viele Kinder sich in seiner Gewalt befinden.

