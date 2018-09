Berlin (dpa) - "Mr. Dire Straits" Mark Knopfler ist wieder auf Tour in Deutschland. Rund zwei Stunden lang begeisterte der 63-jährige Brite zum Auftakt in Berlin mit Songs seines neuen Solo-Albums "Privateering" und legendären Klassikern aus der Dire-Straits-Ära wie "Sultans of Swing" oder "Romeo and Juliet". Und genau wie beim Album blieb Knopfler auch auf der Bühne seinem Stil treu: keine Show, keine großen Gesten und nur wenige Worte - dafür Musik pur. Bis Mitte Juli sind Knopfler und seine Band noch in neun weiteren deutschen Städten zu sehen.

