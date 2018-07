Washington (dpa) - Um ein Leck im Kühlsystem zu orten und zu reparieren, sind zwei US-Astronauten aus der Internationalen Raumstation ISS ins Weltall ausgestiegen. Möglicherweise müssten Chris Cassidy und Tom Marshburn bei dem kurzfristig geplanten Außeneinsatz eine Kontrollbox an einer Pumpe ersetzen, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa mit. In der Nacht auf Freitag hatte die Nasa bekanntgegeben, dass Ammoniak aus der ISS ins All entweicht, das zur Kühlung eines Stromkreislaufs auf der ISS dient.

