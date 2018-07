Rosberg holt Pole-Position in Spanien - Vettel Dritter

Barcelona (dpa) - Nico Rosberg startet beim Großen Preis von Spanien am Sonntag von der Pole-Position. Der Mercedes-Pilot aus Wiesbaden fuhr am Samstag in der Qualifikation zum fünften Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft in 1:20,718 Minuten die Bestzeit. Sein britischer Teamkollege Lewis Hamilton macht als Zweiter die erste Reihe für die Silberpfeile perfekt. Für Rosberg ist es die zweite Pole-Position hintereinander. Der dreifache Weltmeister Sebastian Vettel aus Heppenheim belegte auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona im Red Bull Rang drei. Der finnische Lotus-Pilot Kimi Räikkönen wurde Vierter vor dem Spanier Fernando Alonso im Ferrari.

Steuergeheimnis verletzt: Hoeneß-Anwälte stellen Strafanzeige

München (dpa) - Die Anwälte des geständigen Steuersünders Uli Hoeneß haben Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Verletzung des Steuergeheimnisses gestellt. Einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins "Focus" bestätigte der Münchner Oberstaatsanwalt Ken Heidenreich am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Im April waren die Ermittlungen der Münchner Staatsanwälte gegen Hoeneß wegen Steuerhinterziehung öffentlich bekanntgeworden. Der Präsident des FC Bayern München hatte sich bereits im Januar selbst bei den Finanzbehörden angezeigt.

Schalke bestätigt: Keller bleibt Cheftrainer bis 2015

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat am Samstag die Vertragsverlängerung seines Cheftrainers Jens Keller um zwei Jahre bis Mitte 2015 bestätigt. "Wir sind überzeugt von seiner Arbeit, denn wir haben in den vergangenen Monaten trotz aller personellen Engpässe eine Weiterentwicklung unserer Mannschaft registriert", sagte Manager Horst Heldt auf der Homepage des Vereins. Am Freitagabend hatte bereits Vereinschef Clemens Tönnies über die Vertragsverlängerung in mehreren Medien berichtet.

Deutsche Kanuten erfolgreich beim Weltcup in Szeged

Szeged (dpa) - Die deutschen Kanuten sind mit drei Siegen in den ersten Weltcup der Saison gestartet. Olympiasieger Sebastian Brendel gewann am Samstag in Szeged im Canadier-Einer über 1000 Meter. Im Kajak-Einer war der Olympia-Dritte Max Hoff über die selbe Distanz zu schnell für die Konkurrenz. Franziska Weber steuerte einen weiteren Erfolg für das Mini-Aufgebot des Deutschen Kanu-Verbandes bei. Sie gewann über die nicht-olympischen 1000 Meter im Kajak-Einer.

Serena Williams im Tennisfinale von Madrid gegen Scharapowa

Madrid (dpa) - Die Weltranglistenerste Serena Williams trifft im Wunschfinale des WTA-Tennisturniers von Madrid auf ihre große Rivalin Maria Scharapowa. Die topgesetzte Amerikanerin Williams bezwang am Samstag im ersten Halbfinale die Italienerin Sara Errani mit 7:5, 6:2. Danach schaffte auch die Russin Scharapowa durch ein 6:4, 6:3 gegen Ana Ivanovic den Sprung ins Endspiel des mit 4,033 Millionen Euro dotierten Sandplatzturniers. Die Serbin Ivanovic hatte im Viertelfinale am Freitag glatt gegen die Kielerin Angelique Kerber gewonnen.

Seidenberg verpasst mit Boston vorzeitigen Einzug ins NHL-Halbfinale

Boston/Berlin (dpa) - Dennis Seidenberg und die Boston Bruins müssen auf den Einzug ins Conference-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga noch warten. Die Bruins unterlagen am Freitag (Ortszeit) in heimischer Halle den Toronto Meaple Leafs 1:2 und liegen damit in der Serie nach dem Modus "Best of Seven" nur noch mit 3:2 Siegen vorn. Seidenberg stand 28 Minuten auf dem Eis, der Nationalspieler bereitete den Bostoner Treffer zum 1:2 durch Zdeno Chara vor. Spiel sechs findet am Dienstag in Toronto statt.

Titelverteidiger Miami Heat führt in NBA-Playoffserie 2:1

Chicago (dpa) - Titelverteidiger Miami Heat liegt in den Playoffs der nordamerikanischen Basketballliga NBA wieder vorn. Im Halbfinale der Eastern Conference gewann Miami am Freitag (Ortszeit) bei den Chicago Bulls 104:94 und führt damit in der Serie nach dem Modus "Best of Seven" mit 2:1 Siegen. Bester Werfer für die Heat war Superstar LeBron James mit 25 Punkten. Spiel vier findet am Dienstag ebenfalls in Chicago statt.

Golfprofi Kaymer schafft Cut – Garcia führt knapp vor Woods

Ponte Vedra Beach/USA (dpa) – Martin Kaymer hat bei der Players-Championship in Ponte Vedra Beach/Florida souverän den Cut überstanden. Der 28 Jahre alte Golfprofi aus Mettmann spielte am Freitag (Ortszeit) auf dem TPC Sawgrass eine 69er Runde und blieb somit drei unter Par. An der Spitze rangiert Sergio Garcia. Der spanische Routinier liegt mit 133 Gesamtschlägen knapp vor Branchenprimus Tiger Woods aus den USA (134).