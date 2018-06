Istanbul (AFP) Bei einer Serie von Explosionen in einem türkischen Dorf nahe der Grenze zu Syrien sind am Samstag nach TV-Informationen mehrere Menschen verletzt worden. Wie der türkische Sender NTV berichtete, ereigneten sich insgesamt vier Explosionen in der Ortschaft Reyhanli in der südlichen Provinz Hatay. Der Ort befindet sich wenige Kilometer von einem wichtigen Grenzposten entfernt. Informationen zur Ursache der Explosionen lagen zunächst nicht vor.

