Offenbach (dpa) - Am Sonntag ist wechselnd bis stark bewölkt und von West nach Ost kommt es immer wieder zu Schauern, vereinzelt auch zu Gewittern. Im Stau von Schwarzwald und Schwäbischer Alb sowie später auch and den Alpen kann es auch mal längere Zeit am Stück regnen.

Dabei sinkt die Schneefallgrenze nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 1400 bis 1200 m. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad, im Osten und Nordosten erreichen sie bis zu 18 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind, besonders in Schauern und Gewittern stark böig auffrischender Wind aus Südwesten bis Westen.

In der Nacht zum Montag lasen die Schauer nach, gebietsweise klart es auf. Vereinzelt bildet sich Nebel. Die Luft kühlt sich auf Werte zwischen 8 und 2 Grad ab. In den Gebieten, wo es längere Zeit klar ist, kann es örtlich leichten Bodenfrost geben.