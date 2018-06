Sofia (AFP) Nach der Parlamentswahl in Bulgarien haben in Sofia etwa hundert Menschen demonstriert und sich Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Die Demonstranten versammelten sich am Sonntagabend vor dem Kulturpalast der Hauptstadt, wo sich das Pressezentrum für Journalisten befand und im Laufe des Abends die wichtigsten Politiker des Landes erwartet wurden. Die Demonstranten skandierten immer wieder "Mafia!", einige von ihnen warfen Steine und Flaschen. Es kam auch zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.