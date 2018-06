Ötztal (Österreich) (AFP) In Tirol ist am Samstag ein deutscher Bergsteiger unter einer Lawine gestorben. Der 30-Jährige habe das Schneebrett bei widrigen Wetterbedingungen selbst ausgelöst und auch seinen zwei Jahre jüngeren Begleiter mitgerissen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Sonntag unter Berufung auf Polizeiangaben. Der Begleiter überlebte demnach schwerverletzt.

