Neumarkt (Deutschland) (AFP) Mit Beratungen über die umstrittene ständige Online-Mitgliederversammlung (SMV) haben die Piraten am Sonntagmorgen ihren Parteitag im oberpfälzischen Neumarkt fortgesetzt. Angesichts der heftigen Streits der vergangenen Tage appellierte Parteitagsorganisator Klaus Peukert an die Disziplin der Piraten: "Wir müssen heute eine Entscheidung treffen, sonst klebt uns das Thema im Wahlkampf am Fuß", sagte er vor den Delegierten. Auch Parteivize Sebastian Nerz, ein Gegner der SMV, drängte auf eine Entscheidung: "Selbst wenn es eine SMV wird, ich kann damit leben."

