Hamburg (AFP) Telekom-Chef René Obermann hat die Pläne des Konzerns zur Internet-Drosselung erneut verteidigt. "Wir wollen das Internet schneller machen und die Preise soweit es geht stabil halten", sagte Obermann der "Welt am Sonntag". In den kommenden Jahren müssten zusätzliche Milliarden Euro in das Netz investiert werden, allein sechs Milliarden Euro in den Festnetzausbau. Für die allermeisten Kunden werde sich aber nichts ändern. Vielnutzer würden aus heutiger Sicht für ihre Flatrate 2016 dann "zehn bis 20 Euro mehr zahlen", sagte Obermann. Bisher zahlten die Intensivnutzer genauso viel wie die Wenignutzer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.