Stocholm (SID) - Olympiasieger Kanada hat sein Ticket für das Viertelfinale bei der WM in Schweden und Finnland gelöst. Der 24-malige Weltmeister besiegte in Stockholm Tschechien mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) und ist vor dem letzten Vorrundenspieltag nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Gruppe A zu verdrängen.

Nutznießer des kanadischen Sieges war Co-Gastgeber Schweden. Der achtmalige Weltmeister hat hinter den Ahornblättern und der Schweiz ebenfalls die Teilnahme an der K.o.-Runde sicher. Die Tschechen müssen dagegen zittern, der zwölfmaligen Weltmeister könnte erstmals in der WM-Geschichte nicht unter den besten Acht landen.

Jeff Skinner erzielte in der 47. Minute das Siegtor für die Kanadier. Zuvor hatte Petr Koukal (18.) die Führung der Nordamerikaner durch Wayne Simmonds (12.) ausgeglichen.