Sinsheim (SID) - Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim bangt vor dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag beim Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) um den Einsatz von Innenverteidiger David Abraham. Der Argentinier hat am Samstag während des Punktspiels gegen den Hamburger SV (1:4) eine Gehirnerschütterung erlitten. Das ergab eine Untersuchung in einem Heidelberger Krankenhaus. Abraham musste in der Nacht auf Sonntag zur Beobachtung in der Klinik bleiben.

"Man muss abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft. Bei einer leichten Gehirnerschütterung müsste er wohl spielen können", sagte Trainer Markus Gisdol am Sonntag. Abraham, der sich seit seiner Verpflichtung in der Winterpause zum Leistungsträger entwickelte, hatte in der Partie gegen den HSV kurz vor Abpfiff über Schwindelgefühle geklagt. Nach einer längeren Behandlungspause konnte er das Spiel aber beenden.