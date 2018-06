Regensburg (SID) - Dem 1. FC Kaiserslautern winkt nach einem Jahr in der 2. Bundesliga das Comeback im Fußball-Oberhaus. Die Pfälzer sicherten sich am vorletzten Saison-Spieltag mit dem 3:1 (2:1) beim bereits feststehenden Absteiger Jahn Regensburg Relegationsplatz drei. Somit bietet sich dem FCK in den Duellen mit dem Bundesliga-16. (23. und 27. Mai) die Chance zum Wiederaufstieg.

Erwin Hoffer (12.) und Mohamadou Idrissou mit seinem 17. Saisontreffer (20.) beseitigten vor 8105 Zuschauern schon frühzeitig alle Zweifel und brachten die Roten Teufel im Fernduell mit den Verfolgern FSV Frankfurt und 1. FC Köln schon frühzeitig auf die Siegerstraße. Lediglich Philipp Ziereis (27.) traf für die seit zwölf Begegnungen sieglosen Gastgeber in ihrem vorerst letzten Zweitliga-Heimspiel. Willi Orban (84.) sorgte für den Endstand.

Der FCK begann nervös, nutzte jedoch schon früh seine technische und spielerische Überlegenheit zur Führung. Den Regensburgern gelang es kaum, erfolgversprechende Möglichkeiten zu erzwingen, folglich resultierte der Anschlusstreffer aus einer Standardsituation.

Nach dem Wechsel begannen die Lauterer druckvoll, als wollten die möglichst schnell für das 3:1 und damit für klare Verhältnisse sorgen. Im Strafraum der Gastgeber spielten sich mitunter turbulente Szenen ab. Auf der Gegenseite hätte ein kapitaler Patzer von FCK-Keeper Tobias Sippel nach einem Distanzschuss von Oliver Hein beinahe zum Ausgleich geführt.