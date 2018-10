Wolfsburg (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg sind zum ersten Mal deutscher Meister. Das Team von Trainer Ralf Kellermann sicherte sich am letzten Bundesliga-Spieltag durch ein 4:0 gegen den SC Bad Neuenahr endgültig den Titel. Martina Müller, Conny Pohlers und Nadine Keßler schossen die Tore für den VfL. Bundesliga-Vizemeister wurde Turbine Potsdam, das bei Absteiger Gütersloh gewann und damit zusammen mit Wolfsburg in der kommenden Saison in der Champions League spielt.

