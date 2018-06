Istanbul (dpa) - Nach den blutigen Bombenanschlägen in der türkischen Grenzstadt Reyhanli ist die Zahl der Toten auf 46 gestiegen. In Krankenhäusern würden zudem 51 Verletzte behandelt, so ein Sprecher der islamisch- konservativen Regierungspartei AKP. Nach Angaben der türkischen Regierung führen die Spuren zum syrischen Regime. Die beiden Autobomben-Anschläge seien von einer Gruppe verübt worden, die Kontakte zum syrischen Geheimdienst habe, hatte Vizeregierungschef Besir Atalay gesagt.

