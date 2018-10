Washington (dpa) - Drei Kinder sind im US-Staat New Jersey unversehrt aus der Gewalt ihres Geiselnehmers befreit worden. Nach Angaben der Polizei endete das Drama in einem Wohnhaus in der Ortschaft Trenton. Der Bewaffnete hatte die Kinder seit Freitag festgehalten. Zuvor soll der Geiselnehmer die Mutter der Kinder getötet haben, die seine Partnerin war, berichten US-Medien. Die lokale Zeitung "The Times of Trenton" meldet, der Mann habe auch eines der Kinder getötet. Die Polizei bestätigte das bisher nicht.

