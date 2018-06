Zagreb (AFP) Ein Jahrhundertregen hat in der ostkroatischen Stadt Osijek und dem benachbarten Nordosten Bosniens schwere Überschwemmungen ausgelöst. Binnen zehn Minuten seien am Samstagabend in Osijek und Umgebung 28 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, 2,6 Liter mehr als beim bisherigen Rekord aus dem Jahr 1907, sagte der Meteorologe Zeljko Lazanin am Sonntag im Rundfunk. Über Stunden war der Verkehr blockiert, hunderte Einsatzkräfte kämpften gegen die Wassermassen.

