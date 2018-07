Ciudad Juárez (Mexiko) (AFP) Im Fall der Ermordung zweier Söhne eines bekannten mexikanischen Journalistenpaars ist einer von zwei mutmaßlichen Tätern gefasst worden. Wie die Staatsanwaltschaft des nordmexikanischen Bundesstaats Chihuahua am Samstag mitteilte, wurde der Mann am Vortag im Süden des Bundesstaats festgenommen. Sein Komplize war demnach weiterhin flüchtig. Bewaffnete Täter hatten vor einer Woche in Chihuahua, der Hauptstadt des Bundesstaats, mehrmals auf die beiden Brüder Alfredo und Diego Páramo González geschossen, als diese dort mit dem Auto unterwegs waren.

