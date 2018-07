Barcelona (dpa) - Fragen an den Spanier Fernando Alonso nach seinem Sieg beim Großen Preis von Spanien.

Was bedeutet Ihnen Ihr zweiter Sieg beim Großen Preis von Spanien?

Alonso: "Ich bin sehr zufrieden und glücklich. Das ist sehr emotional. Es ist immer sehr speziell, zu Hause zu gewinnen, egal wie oft. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Die letzte Runde war sehr lang. Ich möchte mich beim Team und all den Fans bedanken. Ich weiß, dass es für viele wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten eine Extraanstrengung war. Es freut mich fürs Team, dass wir zwei Podestplätze erreicht haben."

Wie verlief das Rennen für Sie?

Alonso: "Es war ein gutes Rennen. Wir haben ein paar Autos überholt und unseren Rhythmus gefunden. Die Qualifikation war etwas schwierig, weil wir da nicht so schnell waren. Wir wussten aber, dass wir über die lange Distanz gut sind."

Ab wann waren Sie sich sicher, dass Sie gewinnen würden?

Alonso: "Nach dem letzten Stopp war ich mir relativ sicher. Ich hatte neun Sekunden Vorsprung vor Kimi (Räikkönen) und meine Reifen waren drei Runden neuer. Da wusste ich, dass ich den Sieg in der Tasche habe, falls ich keinen Fehler mache."

Haben Sie sich Sorgen wegen Sebastian Vettel gemacht?

Alonso: "Wir wussten, dass Kimi bei der Rennpace wahrscheinlich der Schnellste ist. Mercedes war ein Fragezeichen. Sebastian hatte kein einfaches Wochenende. Am Freitag lief es bei ihm nicht so und am Samstag verpasste er die Pole."

Sie liegen nun in der Bestenliste mit 32 Grand-Prix-Siegen auf Rang vier vor Nigel Mansell und neun Erfolge hinter Ayrton Senna. Rechnen Sie damit, ihn und vielleicht auch Alain Prost oder sogar den souveränen Spitzenreiter Michael Schumacher da eines Tages überholen zu können?

Alonso: "Ich weiß nicht. Ich wäre froh, wenn ich alle Rennen als Zweiter beenden und dafür mehr Weltmeistertitel gewinnen würde."