Ludwigsburg (dpa) - Museen in ganz Deutschland haben am Sonntag mit besonderen Aktionen wie freiem Eintritt oder Führungen Besucher angelockt. Mehr als 1500 Einrichtungen beteiligten sich nach Angaben des Deutschen Museumsbundes bundesweit am 36. Internationalen Museumstag.

Zur zentralen Auftaktveranstaltung in Ludwigsburg warnte der baden-württembergische Wissenschaftsstaatssekretär Jürgen Walter (Grüne) vor stärkeren Einsparungen im Museumsbereich. Die Einrichtungen seien alles andere als nachrangig und "mit Sicherheit kein haushaltspolitischer Steinbruch", erklärte er laut Manuskript.

Highlights nach Bundesländern