Neustadt/Wied (dpa) - Der Sänger Roman Lob traut der Band Cascada beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) am kommenden Samstag (18. Mai) im schwedischen Malmö eine gute Platzierung zu.

"Ich bin nicht gerade Fan der Musik von Cascada. Aber ich glaube, das ist eine wahnsinnig starke ESC-Nummer", sagte der Westerwälder, der selbst beim ESC in Baku in Aserbaidschan 2012 einen achten Platz für Deutschland geholt hatte. "Die Welt steht auf so etwas. Die Top 10 oder Top 5 sind möglich", ergänzte Lob mit Blick auf den Cascada-Song "Glorious".

Er selbst genieße seit seinem ESC-Auftritt das Musikgeschäft. Nervös sei er vor Auftritten aber noch immer: "Lampenfieber ist auf jeden Fall noch da."

Roman Lob