Moskau (AFP) Offenbar wegen seiner Homosexualität ist in Russland ein junger Mann gequält und zu Tode gefoltert worden. Die übel zugerichtete Leiche des 23-Jährigen wurde im Hof eines Hauses in der südlichen Stadt Wolgograd entdeckt, wie eine Sprecherin der regionalen Abteilung des russischen Ermittlungskomitees am Sonntag sagte. Den Ermittlern zufolge hatte der Mann unter anderem schwere Verletzungen an den Genitalien, sein Schädel wurde mit einem Stein zertrümmert. Seine Peiniger hätten den Mann auch mit Bierflaschen misshandelt, sagte Natalia Kunizkaja.

