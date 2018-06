Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben einen seit Jahren flüchtigen britischen Gewalttäter geschnappt. Der 32-Jährige wurde demnach in dem bei Ausländern beliebten ostspanischen Badeort Calpe verhaftet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei widersetzte er sich den Angaben zufolge heftig und versuchte erneut zu flüchten. In der Wohnung seiner Lebensgefährtin fanden die Ermittler später zwei Handfeuerwaffen sowie Munition. Dazu, wann genau der Mann gefasst wurde, äußerte sich die Polizei nicht.

