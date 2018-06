München (dpa) - Der Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie steuert auf eine Entscheidung spätestens am Mittwoch zu. Sollte es bei den am Montag beginnenden Verhandlungen in Baden-Württemberg zu keinem Ergebnis kommen, werden Arbeitgeber und Gewerkschaft von Dienstagabend an in Bayern weiterverhandeln.

"Beide Seiten stellen sich darauf ein, eine Entscheidung in München zu suchen", sagte der Sprecher der bayerischen IG Metall, Michael Knuth, am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Gleichlautend äußerte sich eine Sprecherin des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm). Beide Parteien gehen davon aus, dass die Gespräche bis Mittwoch andauern.

Baden-Württemberg und Bayern gelten als mögliche Pilotbezirke in dem Tarifkonflikt. Für Bayern wäre es der erste Pilotabschluss seit 1995. Wie aus gut informierten Kreisen verlautete, wird parallel zu den Verhandlungen in München auch der IG-Metall-Vorstand in der bayerischen Landeshauptstadt tagen. Auch die Sprecherin des Arbeitgeberverbandes erklärte, dass der vbm-Vorstand sowie der Vorstand von Gesamtmetall in einem anderen Münchner Hotel anwesend sein werden.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, werde unmittelbar danach noch am Mittwoch auch die Tarifkommission zusammenkommen und beim Vorstand der IG Metall eine Urabstimmung für einen unbefristeten Streik beantragen, kündigte die Gewerkschaft an. Es wäre der erste Arbeitskampf in der Branche seit elf Jahren.