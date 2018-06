Berlin (dpa) - Im Tarifkonflikt der Metallindustrie droht die IG Metall mit einer Urabstimmung über einen Streik nach Pfingsten. Die IG Metall wolle eine schnelle Einigung aber zu fairen Bedingungen, sagte der Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, Detlef Wetzel, der "Bild"-Zeitung. Dafür müssten die Arbeitgeber ihr Angebot beim Geld schnell und deutlich nachbessern. Sollte in dieser Woche keine Einigung am Verhandlungstisch gelingen, will die Gewerkschaft nach Pfingsten in die Urabstimmung gehen.

