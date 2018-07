Islamabad (dpa) - Bei der Parlamentswahl in Pakistan steuert die Muslim-Liga von Ex-Premierminister Nawaz Sharif auf einen klaren Sieg zu. Nach Angaben des privaten Fernsehsenders Geo News lag seine Partei am Morgen in 126 der umkämpften 270 Wahlkreise vorn. Damit würde sie die absolute Mehrheit nur knapp verfehlen. Sharif erklärte sich bereits zum Wahlsieger. Die bisher regierende Volkspartei PPP wurde von den Wählern abgestraft. Am Wahltag wurden mindestens 29 Menschen bei Anschlägen und Angriffen getötet, mehr als 90 wurden verletzt.

