Offenbach (dpa) - Am Montag ist es im Süden und Osten teils heiter, teils bewölkt und abgesehen von einzelnen Schauern in Alpennähe bleibt es weitgehend trocken. In den anderen Gebieten regnet es immer wieder. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 12 und 18 Grad.

In der Nacht zum Dienstag fällt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden und der Mitte noch etwas Regen. Nach Südosten hin klart es gebietsweise auf. Dort wird es mit bis zu 3 Grad am kühlsten. Ansonsten liegen die Tiefstwerte zwischen 10 und 5 Grad.