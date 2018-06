Düsseldorf (AFP) Deutschland und Frankreich wollen eine gemeinsame Initiative zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit starten. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihr französischer Kollege Michel Sapin wollten das Konzept mit dem Titel "New Deal for Europe" am 28. Mai bei einer Konferenz in Paris vorstellen, berichtete die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Montagsausgabe).

