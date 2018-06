Frankfurt/Main (Deutschland) (AFP) Der staatliche Bankenrettungsfonds SoFFin hat im vergangenen Jahr einen Gewinn einfahren. Insgesamt sei 2012 ein Überschuss von 580 Millionen Euro erzielt worden, teilte die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, die den SoFFin verwaltet, am Montag in Frankfurt am Main mit. Noch im Jahr zuvor hatte der SoFFin über 13 Milliarden Euro Verlust gemacht. In den vergangenen Monaten hatte es Spekulationen gegeben, der Bankenrettungsfonds könne auch 2012 erneut mit einem Milliardenverlust abschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.