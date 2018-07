Brüssel (dpa) – Die Euro-Finanzminister haben die nächste Milliardenzahlung an Griechenland freigegeben. Das berichteten Diplomaten in Brüssel. Damit erhält das krisengeplagte Land weitere 7,5 Milliarden Euro für seine maroden Staatskassen. Diplomaten sagten, die Sanierung der öffentlichen Haushalte in Griechenland mache gute Fortschritte. Die "Troika" aus EU-Kommission, EZB und IWF sieht den überwiegenden Teil der bis Ende März geforderten Auflagen erfüllt.

