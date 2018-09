Islamabad (AFP) Die Parlamentswahl in Pakistan war nach Ansicht der EU-Beobachter ein wichtiger Schritt für die demokratische Entwicklung des Landes, gleichwohl gab es etliche Unregelmäßigkeiten zu beanstanden. Im Großteil der Wahllokale sei die Abstimmung regelkonform verlaufen, sagte EU-Missionschef Michael Gahler am Montag in Islamabad. In neun Prozent der Wahllokale seien die Bedingungen allerdings "schlecht oder unangemessen" gewesen.

