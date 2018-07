Amsterdam (SID) - Benfica Lissabon und der FC Chelsea bestreiten am Mittwoch in Amsterdam das Endspiel in der Europa League. Für beide Mannschaften wäre es der erste Erfolg in diesem Wettbewerb. Der Champions-League-Sieger aus London wäre darüber hinaus der erste Verein in der Historie, der zehn Tage lang beide Titel innehätte. Gleichzeitig würde Chelsea in den erlesenen Kreis derer aufsteigen, die alle drei Europapokal-Wettbewerbe gewinnen konnten. Das gelang zuvor nur Bayern München, Ajax Amsterdam, Juventus Turin und dem FC Barcelona.

Mit jeweils elf Titeln führen Real Madrid und der FC Barcelona das Ranking der erfolgreichsten Europacup-Klubs an. Die beste deutsche Mannschaft ist Rekordmeister Bayern München mit bislang sechs europäischen Triumphen.