Dresden (SID) - Innenverteidiger Vujadin Savic ist sechs Tage vor dem letzten Spieltag in das Training des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden zurückgekehrt. Der 22-jährige Serbe absolvierte am Montag nach zehnwöchiger Pause ohne Probleme die gesamte Einheit. Angeschlagen sind dagegen die Abwehrspieler Florian Jungwirth und Bjarne Thoelke, die beide nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnten. Jungwirth musste wegen einer Verhärtung der Muskulatur passen, bei Thoelke besteht der Verdacht auf eine Bänderverletzung.