Bonn (dpa) - Das Bundeskartellamt steht bei seinen Ermittlungen

über mögliche Preisabsprachen bei Kartoffeln noch ganz am Anfang.

Auf der Basis eines Anfangsverdachts seien Durchsuchungen in der Branche vorgenommen worden, erklärte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt. Zahlen zur Schadenshöhe seien reine Spekulation. Es gebe eine Vielzahl vermeintlicher Hinweise. Mundt wies darauf hin, dass an einem Kartell beteiligte Unternehmen auch jetzt noch die Möglichkeit hätten, eine Bonusregelung in Anspruch zu nehmen.

