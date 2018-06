New York/Berlin (dpa) - US-Schauspieler Michael Douglas (68) hat sich in seiner Filmkarriere schon häufig freizügig gezeigt, einfach ist ihm das aber nicht gefallen.

"Das Schwierigste an Sexszenen ist, dass jeder darüber urteilen kann. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jemanden ermordet oder das Hirn weggepustet hast, aber Sex hatte jeder schon einmal", sagte der Schauspieler ("Basic Instinct") dem "New York Magazine". "Jeder hat eine Meinung darüber, wie es gemacht werden sollte".

Im US-Fernsehdrama "Behind the Candelabra" spielt Douglas den homosexuellen Entertainer Liberace. Die Kussszenen mit seinem Filmpartner Matt Damon (42) habe er vorher nicht geprobt: "Sobald du den ersten Kuss im Kasten hast, fühlt es sich ganz bequem an", erklärte Douglas.

Bericht "New York Magazine"