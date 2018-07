Berlin (dpa) - Im Prozess um die Prügelattacke gegen Jonny K. haben die Angeklagten eine Schuld am Tod des jungen Mannes bestritten. Die sechs Verdächtigen beschuldigten sich am ersten Prozesstag teils gegenseitig. Die Angeklagten bedauerten die Tat und entschuldigten sich bei der Familie des Opfers. Die Gruppe soll Jonny K. im Oktober vergangenen Jahres am Berliner Alexanderplatz angegriffen haben. Der 20-Jährige starb später an Gehirnblutungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.