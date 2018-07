Berlin (dpa) - Sieben Monate nach der tödlichen Prügelattacke auf Jonny K. in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes hat am Montag der Prozess gegen sechs Verdächtige begonnen.

Die Angeklagten im Alter zwischen 19 und 24 Jahren müssen sich vor einer Jugendkammer des Landgerichts in der Hauptstadt wegen Körperverletzung mit Todesfolge oder gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Jonny K. war im Oktober 2012 mit Tritten und Schlägen so heftig attackiert worden, dass er wenig später an Gehirnblutungen starb. Sein Tod hatte bundesweit Entsetzen und eine neue Debatte über Jugendgewalt ausgelöst. Ein Freund des jungen Berliners wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Er wird in dem Prozess als Zeuge erwartet.

Unter den Angeklagten ist auch der 19-Jährige Onur U., der monatelang in der Türkei untergetaucht war und sich erst im April nach langem juristischen Tauziehen der deutschen Justiz stellte.