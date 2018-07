Böblingen (dpa) - Im Südwesten hat die entscheidende vierte Runde der Metall-Tarifverhandlungen begonnen. Die Arbeitgeber appellierten an die IG Metall, die wirtschaftliche Situation der Branche stärker zu berücksichtigen. Die Lage werde von Woche zu Woche schwieriger, sagte Südwestmetall-Chef Stefan Wolf in Böblingen. Die Forderung der IG Metall von 5,5 Prozent mehr Geld überfordere eine Vielzahl der Betriebe und könne sie in die Verlustzone bringen. Baden-Württembergs Gewerkschaftschef Jörg Hofmann verwies auf ein Auftragsplus und einen "Rekordzuwachs" der Produktion in der Industrie.

